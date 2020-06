Russland stimmt über die größte Verfassungsänderung ab

In Russland hat die umstrittene Abstimmung über die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes begonnen. Seit Donnerstag können sich 110,5 Millionen Wahlberechtigte sechs Tage lang bis zum kommenden Mittwoch an dem Referendum beteiligen. Der letzte Abstimmungstag am 1. Juli wird zugleich der Hauptwahltag sein.

SN/APA (AFP)/PAVEL KOROLYOV 110,5 Millionen Menschen sind wahlberechtigt