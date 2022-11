Gründerin des russischen TV-Senders Doschd: "Die Propaganda ist in die Köpfe eingedrungen"

Sie ist das Gesicht des russischen Senders TV Doschd: Natalja Sindejewa. Die Chefin des Exilsenders über die Bilder in den Köpfen der Russen und welche Mitverantwortung der Westen dabei hat.

Der kremlkritische Fernsehsender TV Doschd war im März einer der Ersten, die in Russland schließen mussten. Nun sendet der Oppositionskanal wieder - aber aus dem Exil. Ein Gespräch mit Gründerin und Chefin Natalja Sindejewa darüber, wie Journalismus in der Emigration funktioniert und was sie Kriegsbefürwortern in ihrer Heimat entgegnen würde.

Sie sind wieder auf Sendung, diesmal als Diasporakanal. Ihre Redaktion improvisiert ein Programm aus Riga und Paris, Sie selbst leben in Amsterdam. Woher nehmen Sie immer wieder Ihren ...