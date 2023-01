Bringt 2023 die Wende für die Ukraine?

Wladimir Putin wollte die Ukraine eigentlich innerhalb von drei Tagen erobern, mittlerweile tobt der Krieg seit über 300 Tagen.

Das neue Jahr begann in der Ukraine, wie das alte endete: mit russischen Angriffen. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, in der Silvesternacht seien 45 im Iran hergestellte Shahed-Drohnen abgeschossen worden. 32 davon seien nach Mitternacht abgefangen worden. In Kiew sei ein älterer Mann getötet, acht weitere Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Neujahrstag mit.

Werden wir im neuen Jahr das Ende dieses Krieges erleben? In den vergangenen Wochen hatten mutmaßlich hohe Verluste und Rückschläge für Russland ...