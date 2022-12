Die Macht der Bilder

Selenskyj war im Weißen Haus, Putin zumindest in der Nähe der Front. Die Staatschefs der Ukraine und Russlands liefern sich zum Jahresende ein Duell eigener Art.

Wladimir Putin stieg als Erster in den Ring. Gegen 14 Uhr trat er am Mittwoch in Moskau vor das Kollegium des Verteidigungsministeriums. Jetzt sei ja praktisch das gesamte Militärpotenzial der Nato gegen Russland im Einsatz. "Trotzdem kämpfen unsere Soldaten, Sergeanten und Offiziere tapfer und standhaft für das Vaterland und erfüllen Schritt für Schritt die gestellten Aufgaben." Seitdem Russlands Panzer in der Ukraine rollen, ist er seiner Hauptbotschaft treu geblieben: Alles läuft nach Plan.

Der Auftritt seines Gegners begann ...