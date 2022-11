G7 wollen Infrastrukturaufbau in der Ukraine koordinieren

Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen US-Regierungskreisen zufolge einen Koordinierungsmechanismus zur Reparatur der kritischen Infrastruktur in der Ukraine in die Wege leiten. Angesichts der massiven russischen Luftangriffe etwa auf die Energie- und Wasserversorgung werde dies ein Schwerpunkt der Arbeit der G7-Gruppe in den kommenden Tagen und Wochen sein, sagt ein Vertreter des US-Außenamtes am Rande des G7-Außenministertreffens in Münster.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY 4,5 Millionen Menschen immer wieder von Notabschaltungen betroffen