Gerhart Baum über den Krieg: "Das Putin-Russland hat keine Zukunft"

Interview. Einer der anerkanntesten liberalen Politiker Deutschlands ist 90 Jahre alt. Über Jahrzehnte hat sich Gerhart Baum für die Freiheit und Demokratie eingesetzt. Verzweifelt er jetzt langsam an der Menschheit?

Er ist ein Urgestein der deutschen Liberalen und hat nie aufgehört, für den Schutz der Bürgerrechte einzutreten: Gerhart Baum, 1932 in Dresden geboren, von Beruf Rechtsanwalt, von 1978 bis 1982 Innenminister in der SPD-FDP-Koalition von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Jahrzehntelang hat sich Baum für die Menschenrechte engagiert, etwa als UNO-Beauftragter für den Sudan (2001-2003). Jetzt zieht er zu seinem 90. Geburtstag Bilanz in einem neuen Buch: "Menschenrechte. Ein Appell" (Benevento-Verlag, München/Salzburg 2022).

Sie verweisen in Ihrem Buch darauf, dass ...