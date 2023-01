Kämpfe um Soledar im Osten der Ukraine dauern an

Die blutigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Soledar im Gebiet Donezk dauern an. In seinem morgendlichem Lagebericht teilt der ukrainische Generalstab mit, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf die Stadt und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten: "Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soledar in die Hölle geschickt worden." Die Ukraine hatte zuvor russische Behauptungen zurückgewiesen, Soledar sei bereits eingenommen.

Die ukrainischen Teilstreitkräfte hätten dank koordinierter Zusammenarbeit mehr als 100 russische Kämpfer getötet und ihre Technik zerstört, hieß es. In dem auf Facebook veröffentlichtem Bericht wurden zudem Panzer und Artillerie im Raum Soledar erwähnt. Nach Angaben des Donezker Gouverneurs Pawlo Kyrylenko harren noch 559 Zivilisten in der Kleinstadt aus. Darunter seien 15 Kinder. Wegen der heftigen Kämpfe sei es unmöglich, sie zu evakuieren. Laut dem Generalstab formiert Russland gerade seine Kräfte für neue Offensiven im Raum Bachmut, einer strategisch wichtigen Stadt in der Region, die bereits seit Monaten heftig umkämpft ist.

Der Kreml in Moskau hatte von einer "positiven Dynamik" gesprochen, aber erklärt, eine offizielle Bestätigung zur Einnahme von Soledar abzuwarten. Der Chef der russischen paramilitärischen Organisation "Wagner", Jewgeni Prigoschin, behauptete hingegen, die Stadt sei bereits erobert worden. Die Zivilisten seien herausgebracht und 500 ukrainische Soldaten getötet worden. Zugleich erklärte er, dass es noch um eine "Säuberung" des Gebiets von den Resten der ukrainischen Armee gehe. So sollen sich in den Gruben des Salzbergbaus ukrainische Soldaten verschanzt haben.

Die von Prigoschin geführte private "Wagner"-Gruppe beansprucht neben dem russischen Militär immer wieder entscheidende Kampferfolge für sich. Russische Militärblogger berichteten, dass die ukrainischen Streitkräfte noch Teile der westlichen Stadtteile von Soledar kontrollierten und diese "verzweifelt" verteidigten. Ziel sei es, den Widerstand noch am Donnerstag komplett zu brechen. Vor dem Krieg lebten in dem Ort im Osten der Ukraine 10.500 Menschen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Stadt nicht aufgeben. "Die Front im Donezk-Gebiet hält", sagte er am Mittwochabend in seiner Videoansprache. "Die Kämpfe gehen weiter, und wir unternehmen alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken."