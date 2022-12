Kiew greift russisch kontrollierte Stadt Donezk an

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der von Russland eingesetzten Besatzungsverwaltung Ziele in der russisch kontrollierten Stadt Donezk angegriffen. Am Donnerstag habe es einen der schwersten Angriffe seit 2014 auf das Stadtzentrum gegeben, teilt der von Russland eingesetzte Bürgermeister Alexej Kulemsin auf Telegram mit. Bei russischen Angriffen in der kürzlich befreiten Stadt Cherson kamen nach ukrainischen Angaben zwei Menschen ums Leben.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Zerstörung nach Angriffen in kürzlich befreiter Stadt Cherson