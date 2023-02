Kreml: Kampfjet-Diskussion führt Westen tiefer in Krieg

Die Debatte über die Lieferung britischer Kampfjets an Kiew verstrickt den Westen nach Ansicht des Kremls tiefer in den Ukraine-Krieg. "Wir fassen das als wachsende Beteiligung Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs am Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf. Allmählich verschwindet die Grenze zwischen einer indirekten und einer direkten Beteiligung", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Kreml-Sprecher Dmitri Peskow