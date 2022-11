Luftalarm in der gesamten Ukraine ausgelöst

In der gesamten Ukraine ist am Mittwoch Luftalarm ausgelöst worden. Laut ukrainischer Nachrichtenagentur Interfax werden Explosionen in den südlichen und östlichen Regionen des Landes gemeldet. Bereits in der Nacht wurde in der Region Saporischschja ein Krankenhaus getroffen worden sein. Ein Säugling soll dabei ums Leben gekommen sein. Raketeneinschläge gab es auch in den benachbarten Regionen Donezk und Dnipropetrowsk. In Donezk gab es einen Toten und acht Verletzte.

SN/APA/National Police of Ukraine ( Kein Ende des Krieges absehbar