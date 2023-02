Neue Angriffe auf Bachmut im Osten der Ukraine

Die russischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe auf die Stadt Bachmut in der Ostukraine fort. Wie das ukrainische Militär in der Früh mitteilt, seien in den vorangegangenen 24 Stunden 59 Angriffe von schweren Raketensystemen aus auf die Stadt erfolgt. Auch seien 20 weitere Siedlungen in dem Gebiet angegriffen worden. Die Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden.

SN/APA/AFP/ANATOLII STEPANOV Die Verteidigung von Bachmut wird immer schwieriger