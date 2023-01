Nordkorea: Keine Waffenlieferungen an russische Söldner

Nordkorea hat Vorwürfe aus den USA über Waffenlieferungen an die russische Söldnergrupppe Wagner zurückgewiesen. Die USA müssten mit einem "wirklich unerwünschten Ergebnis" rechnen, wenn sie das "selbstgemachte Gerücht" weiter verbreiteten, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag einen hochrangigen nordkoreanischen Beamten. Nordkorea kritisierte auch die Entscheidung der USA, Panzer in die Ukraine zu schicken.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Nordkorea dementiert US-Berichte über angebliche Waffenlieferungen