Selenskyj: Lage an der Front "schmerzhaft und schwierig"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein dramatisches Bild der Lage im Verteidigungskrieg gegen den russischen Aggressor gezeichnet. Die Situation an der Front in Donbass sei "schwierig und schmerzhaft" und erfordere die ganze "Kraft und Konzentration" des Landes, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte indes die Forderungen des Kreml nach einer "Entmilitarisierung" der Ukraine.

SN/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Schwierige Lage für ukrainische Armee in Bachmut