Selenskyj: Moskaus "Raketenterror" stärkt Hilfsbereitschaft

Angesichts der heftigen russischen Angriffe auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft gelobt. "Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Dienstag. Russland müsse zu ernsthaften Friedensgesprächen gezwungen werden, so Selenskyj.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Ukaines Präsident will nur mit Putins künftigen Nachfolger verhandeln