Suche nach Vermissten in Dnipro geht weiter

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in einem Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro suchen die Einsatzkräfte weiter nach mehr als 20 Vermissten. Die Trümmer des Hauses seien zu 90 Prozent abgetragen, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Dienstag mit. Dort könnten immer noch Menschen liegen. 40 Tote sind bisher aus den Trümmern gezogen worden. Etwa 80 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch 16 Kinder.

SN/APA/AFP/VITALII MATOKHA In Dnipro geht die Suche nach Vermissten weiter