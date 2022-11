Ukraine beginnt sich von massiven Blackouts zu erholen

Das ukrainische Stromnetz ist nach den massiven Blackouts vom Vortag offiziellen Angaben zufolge wieder hergestellt worden. Drei nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennte ukrainische Atomkraftwerke sind in der Früh wieder ans Netz gegangen, teilte das ukrainische Energieministerium am Donnerstag mit. Die AKWs dürften demnach ab dem Abend wieder Strom liefern. Unterdessen fand am Donnerstag ein Gefangenenaustausch statt.

SN/AFP/GENYA SAVILOV Hauptstadt Kiew wurde schwer getroffen