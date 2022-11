Ukraine meldet Artilleriebeschuss auf Städte

Mehrere Städte im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag von russischen Truppen mit Artillerie und Raketen beschossen worden. In Saporischschja sei ein Gebäude der zivilen Infrastruktur zerstört worden, teilte ein Mitarbeiter des Stadtrates mit. Kiews Bürgermeister Witali Klitschko schließt indes wegen der Schäden am Energiesystem einen Zusammenbruch der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko