Russland, Ukraine-Krieg und Migration beschäftigen EU-Gipfel

Die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs und illegale Migration beschäftigen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag in Brüssel. Auch wenn nicht offiziell auf der Agenda dürfte der EU-Gipfel auch über die möglichen Auswirkungen der Revolte der Söldnertruppe Wagner in Russland auf Europa beraten. Vor Gipfelbeginn (ab 13.00 Uhr) findet ein Austausch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg statt.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/GAVRIIL GRIGOROV Die jüngsten Entwicklungen in Russland werden im Mittelpunkt stehen