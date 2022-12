Winterhilfe für die Ukraine - Geld allein reicht nicht

46 Staaten sichern der Ukraine konkrete Hilfen gegen den harten Kriegswinter zu.

Harte Monate liegen hinter den Menschen in der Ukraine - und wohl auch vor ihnen. Wintermonate, in denen Russland weiter versuchen wird, sie zu zermürben, indem es Infrastrukturen für Heizung, Strom und Wasser zerstört. Konkrete Nothilfe für die leidende Bevölkerung in dem Kriegsland zu leisten war das Ziel einer internationalen Geberkonferenz am Dienstag in Paris. Russland, dessen militärische Schwäche sich offenbarte, wähle die "zynische Strategie", die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, um das Land in die Knie zu zwingen, sagte der Gastgeber, ...