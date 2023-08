Russland: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen

Das russische Verteidigungsministerium meldet eine abgefangene ukrainische Drohne über dem Großraum Moskau. Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium weiter mit. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur TASS ergänzend. Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupiansk im Gebiet Charkiw sind am Sonntag indes nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden.

BILD: SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Moskaus Flughafen Wnukowo