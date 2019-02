Russland und China blockieren US-Resolution zu Venezuela

Im UN-Sicherheitsrat sind zwei konkurrierende Resolutionen zur Venezuela-Krise abgelehnt worden. Ein von den USA vorgelegter Entwurf scheiterte am Donnerstag am Veto Russlands und Chinas. Der russische Resolutionsentwurf wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die von den USA eingebrachte Resolution forderte "freie, faire und glaubwürdige" Wahlen in dem südamerikanischen Land.

/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Russland und China legten ihr Veto ein