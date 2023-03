Chinas Staatschef Xi zu Gesprächen in Moskau

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist am Montag zu einem Staatsbesuch in Moskau eingetroffen. Er erhoffe sich von dem Besuch neue Impulse für die Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Xi laut Nachrichtenagentur Tass in Moskau. China sei bereit, an der Seite Russlands eine Weltordnung auf der Basis des Völkerrechtes zu verteidigen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde "Klarstellungen" zu Russlands Standpunkt zum Ukraine-Konflikt liefern, hieß es.

BILD: SN/APA/AFP/ANATOLIY ZHDANOV Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau empfangen