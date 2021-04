Russland und Ukraine weisen gegenseitig Diplomaten aus

Inmitten der wachsenden bilateralen Spannungen hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB einen ukrainischen Diplomaten in Sankt Petersburg festgenommen und am Samstag des Landes verwiesen. Die Ukraine reagierte mit der Ausweisung eines in Kiew tätigen russischen Diplomaten.

SN/APA/AFP/STR Sorgen wegen militärischer Spannungen Ukraine/Russland