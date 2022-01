Russland verhängt Einreiseverbote für mehrere EU-Vertreter

Russland hat als Reaktion auf Sanktionen der EU weitere ranghohe europäische Beamte auf eine schwarze Liste gesetzt und mit einem Einreiseverbot belegt. Betroffen seien etwa Vertreter von Strafverfolgungsbehörden sowie Legislativ- und Exekutiv-Organen, hieß es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums am Freitag. Namen nennt Russland nie - anders als die EU und die USA. Die Betroffenen merken mitunter erst an der Grenze, dass ihnen die Einreise verweigert wird.

SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Vertreter mehrerer EU-Staaten dürfen nicht mehr nach Russlandn