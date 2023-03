"Russland versucht, die Geschichte der Kinder auszulöschen"

Tausende Kinder wurden aus der Ukraine verschleppt. Sie wiederzufinden wird schwer, sagen Experten.

"Weiß nicht einmal Google, wann der Krieg enden wird?", staunt die sechsjährige Varvara. "Mama, was für ein Tier stampft denn so fest?", fragt die fünfjährige Lenechka während des russischen Bombenangriffs.

Ukrainische Kinder leben konstant in der Kriegssituation, sagte Olena Rozvadovska, die Direktorin der NGO Voices of Children, am Mittwoch in Wien. Ihre Organisation stellte bei der OSZE einen Bericht zur Situation ebendieser Kinder vor. Im Gepäck hatte sie Bücher, in denen Zitate wie die eingangs angeführten gesammelt sind.

...