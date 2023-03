Was ist mit Putins Doppelgängern?

Wie man in Russland auf den Haftbefehl gegen den Präsidenten reagiert.

Wladimir Putin tut so, als sei nichts geschehen. Zumindest fast nichts. "Russland ist offen für die politisch-diplomatische Regelung der ukrainischen Krise", schrieb er in einem Artikel anlässlich des Staatsbesuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau. "Leider zeigen die ultimativen Forderungen an die Adresse Russlands nur eine völlige Entfremdung von der Realität." Die Experten streiten, ob Russlands Staatschef bei "ultimativen Forderungen" auch an den Haftbefehl denkt, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag am Freitag gegen ihn verhängte.

Vor allem Exilpolitologen mutmaßen, ob sein Erscheinen im ostukrainischen Mariupol Samstagnacht, sein erster Besuch in einer eroberten ukrainischen Stadt, als Trotzreaktion zu werten ist. Aber vorwiegend wird der Haftbefehl als Gemeinheit ohne praktische Folgen abgehandelt. Als formaljuristischen Vergeltungsschlag eröffnete das russische Ermittlungskomitee am Montag ein Strafverfahren gegen einen Staatsanwalt und drei Richter des Internationalen Strafgerichtshofs.

Auch die Propaganda reagierte wie üblich. TV-Starmoderator Wladimir Solowjow bekam seinen allabendlichen Wutanfall, drohte den "Dreckstücken aus dem Müllhaufen dieses Gerichts" mit Geheimdienstkillern und allen, die versuchen sollten, die Festnahme zu verwirklichen, mit dem Atomschlag. Aber die russische Öffentlichkeit ist es schon seit Monaten gewöhnt, dass Putins Verbalkrieger der Welt mit Nuklearraketen winken. Ein Großteil seiner Landsleute ignoriert die neue, blutige Wirklichkeit nach Kräften, viele haben die Den Haager Entscheidung gar nicht zur Kenntnis genommen.

Bisher betrachten auch Gegner Putins den Haftbefehl eher als Anlass zum Witzeln. Der ukrainische Militärblogger Sergej Schirnow erklärte der Agentur UNIAN, Putins Doppelgänger trügen die gleiche strafrechtliche Verantwortung wie der Diktator, den sie spielten. Und der liberale russische Politologe Abbas Galjamow fachsimpelte auf Telegram über die Frage, ob bei einer Palastrevolte die Existenz eines Doppelgängers eher hilfreich oder hinderlich sei.

Der potenzielle Doppelgänger Putins erregt jedenfalls mehr Aufmerksamkeit als der reale Haftbefehl gegen ihn.