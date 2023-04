Russland wegen Georgien-Krieg zu Millionen-Strafe verurteilt

Fast 15 Jahre nach dem Krieg im Südkaukasus muss Russland rund 130 Millionen Euro Entschädigung an Georgien zahlen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Freitag in Straßburg. Hintergrund ist ein Urteil des Gerichts von 2021. Damals befanden die Richter, dass Russland nach Ende der Kämpfe, die vom 8. bis zum 12. August 2008 dauerten, für "unmenschliche" Handlungen gegen georgische Bürgerinnen und Bürger verantwortlich gewesen sei.

BILD: SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Europäischer Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Moskau