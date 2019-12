Russland weist zwei deutsche Diplomaten nach Mord-Affäre aus

In der Affäre um den Mord an einem Georgier in Berlin weist Russland zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, so das russische Außenministerium am Donnerstag. Es handle sich dabei um eine "Vergeltungsmaßnahme" für die zuvor erfolgte Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland. Berlin vermutet russische Stellen hinter dem Mord.

SN/APA (AFP)/PAVEL GOLOVKIN Putin kündigte eine "spiegelgenaue" Reaktion an