Russland will britische Diplomaten ausweisen

Russland will im Streit mit Großbritannien wegen des Anschlags auf einen Ex-Spion bald britische Diplomaten des Landes verweisen. Man werde mit den Ausweisungen in Kürze beginnen, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag. Die Regierung in London verhängte wegen des Attentats Strafmaßnahmen gegen Russland und wies 23 russische Diplomaten aus.

Zuvor kritisierte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Großbritannien habe Russland bisher keine konkreten Informationen über den Fall Skripal übermittelt. Sie rief London auf, Moskau alle verfügbaren Materialien zukommen zu lassen. Russland verlangte unter anderem Zugang zu Proben des chemischen Stoffes, mit dem Skripal und seine Tochter vergiftet wurden.

Nach britischen Angaben wurden der ehemalige Doppel-Spion und seine Tochter Opfer des chemischen Kampfstoffes Nowitschok, der einst in der Sowjetunion entwickelt worden war. Russland wies eine Verwicklung in den Fall zurück. Sacharowa bezeichnete Vorwürfe gegen Moskau der Agentur Interfax zufolge als politische Show.

Die US-Regierung gab Premierministerin Theresa May demonstrativ Rückendeckung bei ihrem Vorgehen gegen. Das Präsidialamt in Washington erklärte am Mittwoch, die USA teilten die Einschätzung der Briten, dass Russland hinter dem Angriff stecke. Mays Entscheidung, 23 Diplomaten auszuweisen, sei eine "gerechte Antwort".

Die UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, machte bei einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ebenfalls Russland für das Gift-Attentat verantwortlich. Sie rief das UNO-Gremium auf, "umgehend konkrete Maßnahmen" zu ergreifen.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sieht Russland als Urheber des Giftanschlags. "Frankreich stimmt dem Vereinigten Königreich zu, dass es keine andere plausible Erklärung gibt", erklärte Macrons Büro am Donnerstag nach einem erneuten Telefongespräch des Präsidenten mit der britischen Premierministerin Theresa May. Frankreich bekräftigte zudem seine Solidarität mit Großbritannien.

Die beiden Spitzenpolitiker hatten bereits zu Wochenbeginn miteinander gesprochen. Macron und May stimmten überein, dass bei einer Antwort die europäische und transatlantische Einheit wichtig seien. Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte bereits am Mittwochabend angekündigt, sein Land wolle eine Antwort mit London abstimmen. Der Anschlag betreffe auch die europäische Sicherheit.

Der 66-jährige Ex-Spion Sergej Skripal und seine 33-jährige Tochter waren am 4. März vor einem Einkaufszentrum in der südenglischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben. Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er-Jahren entwickelt habe.

May kündigte neben der Diplomaten-Ausweisung noch weitere Strafmaßnahmen an, darunter schärfere Grenzkontrollen und das potenzielle Einfrieren von Vermögen von reichen Russen in Großbritannien mit Verbindungen zu Präsident Putin. Außenminister Boris Johnson sagte am Donnerstag, die Behörden könnten von solchen Personen Auskunft über die Herkunft ihres Vermögens verlangen. Gegebenenfalls würden diese dann wegen Korruption zur Rechenschaft gezogen, betonte Johnson im BBC-Fernsehen.

Auch werden weder Minister noch Mitglieder der Königlichen Familie im Sommer zur Fußballweltmeisterschaft reisen, die erstmals in Russland ausgetragen wird. Das russische Außenministerium hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, die in Kürze folgen sollen.

Tausende britische Soldaten werden wegen der zunehmenden Spannungen zwischen London und Moskau gegen Anthrax geimpft. Das bestätigte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in London. Erreger von Anthrax (Milzbrand) gelten als potenzielle Biowaffen. Außerdem wird London ein hochmodernes Zentrum zur Verteidigung gegen Chemiewaffen errichten.

In Neuseeland untersucht die Polizei einen mehr als zehn Jahre zurückliegenden angeblichen Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten. Den Angaben von Boris Karpitschkow werde nachgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Ex-Spion hatte seine Vorwürfe diese Woche im britischen Fernsehen dargelegt. Demnach versuchte ein Unbekannter im Jahr 2006, ihn auf offener Straße in der neuseeländischen Stadt Auckland zu vergiften.

Karpitschkow sagte zudem, er sei vor der Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter gewarnt worden, dass er und Skripal auf einer acht Namen umfassenden Liste des russischen Geheimdienstes stünden.

