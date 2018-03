Russland will Giftgas-Proben von London

Moskau lehnt Theresa Mays Ultimatum im Streit um den Giftgasanschlag auf einen Ex-Doppelagenten ab - und droht nun selbst.

Das Ultimatum der britischen Regierung lief eigentlich erst um Mitternacht ab. Doch so spät musste es am Dienstag nicht werden, bis Russland die Forderung von Premierministerin Theresa May zurückwies, sich nach dem Giftgasanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu erklären. Moskau lehnte nicht nur das Ultimatum ab, sondern holte zum Gegenschlag aus: "Jegliche Drohungen, Russland mit Strafmaßnahmen zu belegen, werden nicht unbeantwortet bleiben", hieß es aus dem Außenministerium.