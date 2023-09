"Russland will keine Kompromisse"

Der ukrainische Präsident Selenskyj kämpft vor der UNO um globalen Rückhalt für sein Land. Doch worauf kann er wirklich zählen?

Gustav Gressel ist in Salzburg geboren und arbeitet unter anderem als Politologe und Militäranalyst bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Rande der UNO-Vollversammlung in New York schwer verwundete Soldaten, die im Staten Island University Hospital behandelt werden.

Der aus Salzburg stammende Politologe und Militäranalyst Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin lässt keine Illusionen aufkommen: Die Ukraine stehe ohne westliche Hilfe auf verlorenem Posten und ein baldiger Friede sei nicht in Sicht. Der russische Präsident Putin habe nach wie vor ein klares Ziel.

Der Krieg gegen die Ukraine dominiert auch die derzeit tagende UN-Vollversammlung. Gibt es noch genug Rückhalt und Unterstützung für die Ukraine? Gustav Gressel: Im Grunde schon, aber es wird schwieriger. In den USA herrscht Wahlkampf und ich weiß nicht, was sich US-Präsident Joe Biden davon verspricht, einen sanften Kurs zu fahren: also die Ukraine zu unterstützen, aber nicht wirklich groß und entscheidend.

Kann man tatsächlich sagen, die USA unterstützen die Ukraine nicht voll? Man unterstützt sie so, um sie am Leben zu erhalten. Aber wenn man sich anschaut, wie sie in der Frage der ATACMS-Langstreckenraketen und der Kampfflugzeuge herumlavieren, geht alles sehr schleppend und immer nur in kleinen Dosen. Die USA setzen auch keine diplomatischen Hebel bei anderen Alliierten an, die Versäumnisse bei ihren Lieferungen aufweisen.

Wie sind die Risse in der Allianz zu beurteilen, die sich zuletzt in der Frage der Getreideexporte abzeichneten, indem sich die Ukraine gezwungen sieht, enge Verbündete wie Polen zu verklagen? In Polen ist Wahlkampf und es ist grauenhaft, was sich dort abspielt. Auch der Populismus, den die PiS (Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Anm.) gegen die Ukraine fährt - ich hoffe, das fällt ihnen auf den Kopf. Die Stimmung in der Bevölkerung ist im Grunde sehr stark proukrainisch.

Die Gegenoffensive der Ukraine ist auch von westlichen Verbündeten in die Kritik geraten. Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf? Es schaut ganz gut aus. Die Ukrainer kommen voran, wenn auch langsam. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Reserven die Russen hier in die Schlacht werfen: Sie können die Ukrainer nur bremsen, aber nicht aufhalten. Sie haben in der Verteidigung enorm hohe Verluste. Es geht langsam vorwärts für die Ukraine, aber es geht.

Warum konzentrierten sich die Gefechte zuletzt auch wieder stark um das lange umkämpfte Bachmut? Bachmut ist ein Nebenkriegsschauplatz und es ist schön, dass es dort Fortschritte gibt. Die Aufgabe dort ist es, die Front in Bewegung zu halten, damit sich die Russen nicht komplett eingraben, wie sie es im Süden getan haben.

Sehen Sie nach wie vor die Chance für ein wichtiges Ziel der ukrainischen Armee, bis Melitopol und ans Asowsche Meer durchzukommen, um dann auch Richtung Krim vorstoßen zu können? Die Chance besteht nach wie vor. Es wird im Herbst mit der Logistik schwieriger, weil es im Süden weniger Wege gibt, um Nachschub heranzubringen.

Stichwort Schlammperiode? Ja genau, aber die Schlammperiode ist auch immer stark vom Wetter abhängig. Und das Wetter ist unberechenbar. Es kann einen trockenen Herbst geben - dann geht es lange recht gut. Wir hatten einen sehr feuchten Frühling, das hat Ukrainern wie Russen große Probleme bereitet. Es lässt sich schwer apodiktisch sagen, bis zum Datum X hat die Ukraine Zeit und was sie bis dahin nicht schafft, bekommt sie nicht mehr. Die Ukraine schafft es besser, mit ihren Kräften hauszuhalten, als die russische Seite. Das könnte im weiteren Verlauf ein nicht zu unterschätzender Vorteil werden.

Wird die Gegenoffensive in den Winter und das nächste Jahr gehen? Die geht in den Winter und die wird weitergehen. Selbst wenn sie "scheitern", werden sie nicht aufhören, offensiv tätig zu sein, wenn auch im kleineren Rahmen und mit geringeren Kräften.

Wie stark ist die Ukraine von zusätzlicher Waffentechnologie abhängig, wie von Taurus-Marschflugkörpern, die massiv gefordert werden? In erster Linie ist die Ukraine derzeit von westlicher Munition abhängig. Weil die Offensive länger dauert und mühsamer ist als gedacht, hat die Ukraine mehr Munition für weniger eingenommenes Gelände verbraucht. Die Munitionsfrage ist daher enorm wichtig.

Warum bremst Deutschland nach wie vor bei Waffenlieferungen an die Ukraine? Es gibt die offizielle Diskussion, die ziemlich absurd ist. Da geht es um Reichweiten, um Daten, um den Nichtangriff russischen Territoriums und um den Gleichschritt mit den USA. Beim Marschflugkörper Taurus (Reichweite 500 Kilometer, Anm.) gibt es aber schon Argumente, die für Deutschland wichtig sind. Der Taurus ist die einzige wirkliche Fernwaffe zur Verteidigung im Ostseeraum, um das russische Hinterland anzugreifen. Und dieser Marschflugkörper unterscheidet sich technisch auch von dem, was die Franzosen und Briten bauen und auch schon in der Ukraine im Einsatz ist. Zum Beispiel haben die Taurus-Raketen Sensoren an Bord, um Fliegerabwehrstellungen zu erkennen und ihre Route umzuplanen, sowie Störsender.

Geht es dabei also auch um bisher geheime Waffentechnologie? Ja, und die ist spezifisch auf die Bedrohungen durch Russland im Ostseeraum abgestimmt. Im Einsatz in der Ukraine würde man den Russen jetzt demonstrieren, wie die Raketen funktionieren. Und würde so eine Rakete ohne Einschlag irgendwo im Gelände landen, hätten die Russen Zugriff auf Technologie, auf die Deutschland im Verteidigungsfall baut.

Zuerst Panzer, dann Flugzeuge, jetzt Raketen: Wie groß ist die Gefahr, dass Europa und die USA immer stärker in diesen Krieg mit hineingezogen werden? Diese Befürchtungen spielen auch beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rolle, sie sind aber unbegründet. Es gab vor einigen Wochen eine Studie des Bundestags, wo lang und breit rechtlich aufgefädelt wird, ab wann Deutschland Kriegspartei ist. Aber um das abzukürzen: Das ist völlig egal. Der russische Präsident Putin schert sich auch sonst nicht ums Völkerrecht, Deutschland würde Kriegspartei werden, wenn Putin sich von einem Angriff auf Deutschland etwas verspräche und die Mittel dafür hätte. Und diese beiden Kriterien sind derzeit nicht gegeben, nachdem die russische Armee in der Ukraine dahinschmilzt, haben sie die Kräfte und Kapazitäten nicht, um zumindest in den nächsten Jahren gegen Deutschland vorzugehen. In Berlin hat man große Probleme zu verstehen, in welcher Welt man eigentlich lebt.

Ab wann haben ernsthafte Friedensverhandlungen eine Chance? Ich glaube nicht, dass Putin vor der nächsten Präsidentenwahl in den USA (November 2024, Anm.) überhaupt daran denkt, mit irgendjemandem zu verhandeln, weil er einmal sehen wird, was da rauskommt.

Auch nicht, wenn die Ukraine inzwischen Richtung Asowsches Meer und Krim vorstoßen würde? Nein, dann führt er seinen Abnützungskrieg eben von einer schlechteren Linie aus fort. Er setzt in seinem Krieg darauf, dass der Westen irgendwann seine Unterstützung für die Ukraine aufgibt und er den Westen zermürben kann. Ob er das von einer guten oder schlechten Linie macht, ist im Grunde einerlei.

Sind alle Angebote, die Russland zuletzt immer wieder einmal machte, nicht ernst gemeint? Nein, die sind nicht ernst gemeint, die sind auch immer zu Bedingungen, von denen sie wissen, dass die Ukrainer sie ablehnen. Wie zum Beispiel die Anerkennung der annektierten Regionen. Da müssten sich dann die Ukrainer aus nicht unerheblichen Gebieten und Großstädten, die sie derzeit kontrollieren, zurückziehen. Und das wären erst die Vorbedingungen für Verhandlungen. Das ist alles Propaganda für die fünfte Kolonne im Westen. Das hat keine Substanz.

Könnte die Rechnung Putins aufgehen, dass am Ende die westliche Allianz bröckelt? Das könnte durchaus sein. Es wird viel von der US-Präsidentschaftswahl abhängen, wenn Donald Trump wieder Präsident wird und er die Ukraine unter den Tisch wirft. Und so sehr, wie Deutschland Angst hat, nicht aus dem amerikanischen Schatten herauszufallen, würde ich nicht sehen, dass Europa dann weitermacht, die Ukraine zu unterstützen. Dann würden Deutschland und wahrscheinlich auch andere Staaten aus Furcht aus der Koalition ausbrechen. Dann würde es bitter werden. Russland will keine Kompromisse und keine Gebietsabtretungen. Russland will die Ukraine zerschlagen und große Teile des Landes annektieren und den Rest als Marionettenstaat unter eigener Herrschaft weiterführen.

Putin hat noch einen validen Weg zum Sieg, so wie er sich das vorstellt. Die Ukraine aber auch. Der Krieg ist noch lange nicht entschieden, weder in die eine noch in die andere Richtung.