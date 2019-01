Russland will nicht mehr mit Europarats-Versammlung arbeiten

In der seit Jahren andauernden Krise zwischen dem Europarat und Russland ist eine Lösung in weite Ferne gerückt. Man werde bis auf Weiteres keine Delegation zur Parlamentarischen Versammlung nach Straßburg entsenden, entschied das russische Parlament am Donnerstag in Moskau. Die Fraktionen sprachen sich einstimmig dafür aus.

SN/APA (AFP/Archiv)/YURI KADOBNOV Die Staatsduma in Moskau