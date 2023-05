Russland wirft Ukraine "Terrorangriff" auf Moskau vor

Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen über Moskau hat Russland der Ukraine einen "terroristischen Angriff" auf die Hauptstadt vorgeworfen. "Acht Drohnen wurden bei dem Angriff genutzt", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag. "Alle Drohnen des Feindes wurden abgeschossen." Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor berichtet, dass der Angriff "geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht" habe.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Geringe Schäden an mehreren Gebäuden