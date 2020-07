Russland wollte laut britischer Regierung Wahlen 2019 stören

"Russische Akteure" haben nach Angaben der britischen Regierung versucht, sich in die Parlamentswahl in Großbritannien im vergangenen Jahr einzumischen. Außenminister Dominic Raab erklärte am Donnerstag, die Regierung erachte es als "praktisch gesichert", dass von russischer Seite eine Einflussnahme auf die Wahl versucht wurde.

SN/APA (AFP/UK PARLIAMENT)/JESSICA Dominic Raab erhebt Vorwürfe gegen Russland