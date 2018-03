Russland zweifelt an den Wunderwaffen

Wladimir Putin eröffnete der staunenden Welt, dass seine Armee über sechs neue System nuklearer Waffen verfügen - unbesiegbar, nicht aufzuhalten. Doch der Glaube daran will nicht recht aufkommen.



Der Duma-Abgeordnete Michail Degtjarew schlägt "Friedenstaube" vor. Der Journalistik-Professor Witali Tretjakow bevorzugt "Putin". Margarita Simonjan, die Chefredakteurin des Propagandasenders Russia Today, würde am liebsten "Wolodja" wählen, den Kosenamen des Präsidenten.

Russlands Patrioten suchen eifrig nach Namen für die noch ungetauften neuen Wunderwaffensysteme, die Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation vorgestellt hatte. Das Verteidigungsministerium hat einen entsprechenden Namenswettbewerb ausgeschrieben.

Putin präsentierte atomgetriebene Überschallraketen, Unterwasserdrohnen, Laserwaffen. Es gebe keinen Schutz gegen sie, betont er, und erklärte Russland zu einer dem Westen technisch weit überlegenen Supermacht: Solch einzigartigen Waffen könne nur ein Staat mit Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, mit einer gewaltigen technologischen, industriellen und personellen Basis entwickeln.



Allerdings gibt es in Russland erste Zweifel an diesen Hyperwaffen. Der Präsident dokumentierte die unbegrenzten Möglichkeiten des neuen Arsenals mit Videoaufnahmen, die zum großen Teil aus Trickfilmen bestanden. Dabei wurden laut dem Internetkanal TV Doschd bie der Präsentation der Interkontinentalrakete "Sarmat" Ausschnitte aus einem Fernsehfilm von 2007 verwendet, die ältere Wojewod-Raketen im Anflug auf die USA zeigen.

Und der Raumfahrtspezialist Iwan Moissejew staunt gegenüber der Internetzeitung The Insider über die atomgetriebene Rakete, die Putin ebenfalls per Computergrafik annonciert hatte: "Es ist unmöglich und überflüssig, einen Marschflugkörper mit einem Nukleartriebwerk zu bestücken. Und es gibt solche Triebwerke nicht." In Entwicklung sei zur Zeit nur ein atomares Triebwerk für eine kosmische Rakete, das frühestens 2027 in die Erprobung gehe.

Der Militärexperte Alexander Golz sagte Radio Echo Moskwy, wenn es wirklich gelungen sei, ein Atomtriebwerk sicher in einem Flugapparat zu installieren, wäre das eine epochale Erfindung wie das Internet. "Von dem Geld könnte Russland die nächsten 30 Jahre leben." Dann aber sei es unverständlich, warum Putin im ersten Teil seiner Rede so eindringliche Befürchtungen bezüglich Russlands technologischem Rückstand äußerte.

Sein Kollege Viktor Litowkin vermutete im SN-Gespräch, es handle sich gar nicht um eine Rakete sondern um einen kleineren Gefechtskopf, mit dem Sarmat-Raketen bestückt werden könnten. Mit Putins neuen hyperschnellen Raketensystem Awantgard wiederum sei die Interkontinentalrakete Rubesch gemeint, bisher wenig erprobt, aber bei der NATO als SS-X-31 seit Jahren bekannt. "Putin wollte die USA wohl erinnern, dass wir auch mit wenig Geld Waffen entwickeln können, die ihre Antiraketenschilder nicht stoppen können." Was russische Laserwaffen angeht, ist aber auch Litowkin skeptisch: "Es gibt noch keine Batterien, deren elektrische Ladung für solche Waffen ausreicht, Wolken, Rauch oder Regen machen sie unschädlich."

Nach Ansicht der Fachleute sind die angeblich neuen Waffen zum Teil längst bekannt, zum Teil handelt es sich um Projekte, deren Einsatzbereitschaft sehr fraglich ist. Sowie einst der Panzer Armata, den Moskau stolz bei der Siegesparade 2016 präsentierte, danach seine Serienproduktion aber immer wieder verschob, zuletzt auf 2020.

Die russische Botschaft in Washington aber hat die US-Bürger ebenfalls aufgerufen, sich Namen für die Wunderwaffen auszudenken. Es mag unklar sein, was diese wirklich taugen, propagandistisch will der Kreml jedenfalls so viel aus ihnen herausholen wie möglich.