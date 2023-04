Russlands Ex-Präsident Medwedew warnt vor neuem Weltkrieg

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew zufolge könnte ein neuer Weltkrieg bevorstehen. "Die Welt ist krank und steht möglicherweise am Rande eines Weltkriegs", sagt der Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Konferenz in Moskau. So ein Krieg ließe sich vermeiden, aber die Gefahr einer nuklearen Konfrontation steige. Russland begann unterdessen laut Medienberichten, mit seinem neuesten Kampfpanzer vom Typ T-14 Armata ukrainische Stellungen zu beschießen.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Russlands modernster Kampfpanzer T-14 Armata (Archivbild)