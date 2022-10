Russlands Falken feiern Putins "Massenschlag"

Raketenangriffe auf Ziele in ukrainischen Städten töten mindestens elf Menschen. Europa spricht von Terror und sichert Hilfe zu.

Wladimir Putins knapp dreiminütiger Auftritt läuft immer und immer wieder. In den Nachrichtensendungen des russischen Staats-TV, in den Talkshows. "Auf Anregung des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs erfolgte am Montag ein Massenschlag auf die Ukraine", sagt Russlands Präsident vor seinem Sicherheitsrat. Es ist Putins Erklärung der Zerstörung und des Tods im Nachbarland und die Rechtfertigung der "gesetzten Ziele". Er spricht wie bereits im Februar von "hochpräzisen Luft-, See- und landgestützten Langstreckenwaffen", die die "Energieinfrastruktur, militärische Kommandosteuerungen und Kommunikationseinrichtungen" vernichtet hätten. Die Strom- und Wasserversorgung brach mancherorts zusammen.

Mehr als 80 Raketen hat Russland auf Kiew und andere Städte in der Ukraine gefeuert. Rund die Hälfte wurde laut offiziellen Angaben abgefangen. Mindestens elf Menschen wurden getötet und 64 verletzt, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Viele waren gerade auf dem Weg zur Arbeit.

"Einige Gebiete sind nun von der Außenwelt abgeschnitten. Man muss sich auf zeitweilige Unterbrechungen von Licht, Wasserversorgung und Kommunikation einstellen", teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal mit.

In Moskau drohte Putin: "Wenn die Terroranschläge auf dem Territorium Russlands fortgesetzt werden, werden die Antworten hart sein und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohung für die Russische Föderation entsprechen." Irgendeinen Zweifel daran solle niemand haben, sagte Wladimir Putin. Die Falken in seinem Regime feiern. "Lauter gute Nachrichten seit diesem Morgen", schreibt etwa Sergej Aksjonow, der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim. "Die Russen kommen! Endlich!", teilt Kirill Stremoussow, Putins Statthalter im besetzten Cherson, in den sozialen Netzwerken mit. "Ich hoffe ja, dass es keine einmalige Aktion war, sondern ein neues System der Kampfführung. Weiter so!", feuert der Militärberichterstatter der staatlichen Zeitung "Komsomolskaja Prawda", Alexander Koz, in seinem Telegram-Kanal geradezu an.

Putins Vergeltungsschlag für die Explosion der Krim-Brücke am Samstag, deren Verantwortung er beim "Terrorregime in Kiew" sieht, wie er sagt, stimmt die russischen Hardliner höchst zufrieden. "Lauf, Selenskyj, lauf. Wir haben dich gewarnt, dass wir noch nicht richtig begonnen hätten", höhnt der Tschetschenienführer Ramsan Kadyrow. Der Chef der Partei "Gerechtes Russland", Sergej Mironow, schreibt: "In der Ukraine müssen sie in Angst leben." Und: "Sieben Monate haben wir sie verschont. Das reicht!" Die Brücke zur Krim ist als Nachschubroute für die russischen Truppen von großer Bedeutung. Sie hat zudem einen hohen symbolischen Wert für den Kreml.

Europäische Spitzenpolitiker verurteilten die Angriffe scharf und sicherten nicht nur Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur zu. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock versprach auch Unterstützung, um die Luftverteidigung zu verbessern. Es sei niederträchtig und durch nichts zu rechtfertigen, dass der Kreml Städte und Zivilisten mit Raketen beschieße. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte: "Putins Russland hat der Welt erneut gezeigt, wofür es steht: Brutalität und Terror."