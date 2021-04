Russlands Marine kreuzt auf

Der Kreml zog bereits mehr Soldaten zusammen, als vor der Annexion der Krim.

Mehr als zwanzig russische Kriegsschiffe hielten am Dienstag im Schwarzen Meer ein Manöver ab, als sich der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gerade via Videokonferenz an die Weltpresse wandte. Es gebe klare Anzeichen einer möglichen russischen Offensive, sagte er und sprach von 120.000 Soldaten, die Moskau schon an der Grenze zusammengezogen habe. Die ukrainischen Soldaten seien instruiert, sich von ihnen nicht provozieren zu lassen.

Erst am Montag hatte Kuleba an einem Videotreffen der EU-Außenminister teilgenommen, bei dem mögliche Sanktionen ...