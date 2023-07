Rutte berät nach Bruch der Regierung mit König

Der niederländische Premierminister Mark Rutte ist am Samstag in Schloss Huis ten Bosch bei Den Haag eingetroffen, um König Willem-Alexander über den Bruch der Regierung zu informieren. Am Vorabend war die Vier-Parteien-Koalition im Streit um die Migrationspolitik geplatzt. Bereits am Freitagabend hatte Rutte dem König schriftlich den Rücktritt des Kabinetts angeboten.

BILD: SN/APA/ANP/PHIL NIJHUIS Rutte ist seit knapp 13 Jahren Ministerpräsident der Niederlande

Vorangegangen war eine Krisensitzung, bei der die Spitzen der Regierungsparteien sich nicht auf einen Kompromiss bei der angestrebten Verschärfung der Asylpraxis hatten einigen können. Beim Eintreffen am königlichen Schloss gab sich Rutte Reporterfragen gegenüber wortkarg. Das Staatsoberhaupt hatte seinen Urlaub abgebrochen und war kurzfristig in die Niederlande zurückgekehrt, um sich mit dem Premier zu beraten. Rutte ließ bisher offen, ob er erneut bei einer Neuwahl antreten werde. Diese wird nach Einschätzung von Beobachterinnen und Beobachtern wohl erst im November stattfinden. Rutte hatte angekündigt, er wolle bis dahin geschäftsführend im Amt bleiben und sich weiter um die anstehenden Aufgaben kümmern, darunter die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Er habe auch weiterhin die "Energie", um bei Neuwahlen als Spitzenkandidat seiner Mitte-Rechts-Partei VVD zu kandidieren, müsse darüber aber zunächst "nachdenken".