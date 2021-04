Sabotage bremst Irans Atomprogramm

Die "New York Times" berichtet von einem israelischen Angriff.

Der am Sonntagnachmittag gemeldete "Zwischenfall" in der iranischen Urananreicherungsanlage Natanz dürfte deutlich schwerwiegender sein als zunächst von den iranischen Behörden gemeldet. War erst noch von einem "harmlosen Stromausfall in einigen externen Werkstätten" die Rede, hieß es nun, ein Sabotageakt habe eine "Produktionslinie mit älteren Zentrifugen beschädigt". "Diese würden schon bald durch "weiterentwickelte Zentrifugen" ersetzt, behauptete Außenminister Dschawad Zarif. Irans Präsident Hassan Rohani hatte am Samstag 64 IR6 - und 30 IR5-Zentrifugen in Natanz offiziell eingeweiht. Die relativ modernen Anlagen sind ...