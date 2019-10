Sacharow-Preis an chinesischen Regierungskritiker

Der in China inhaftierte uigurische Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti wird am Donnerstag mit dem diesjährigen Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet. Das verlautete am Donnerstag aus Parlamentskreisen in Straßburg. Wegen seines Einsatzes für eine Verbesserung der Situation der uigurischen Minderheit in der Volksrepublik war er 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Ilham Tohti wurde in China zu lebenslanger Haft verurteilt