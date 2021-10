Sadr-Bewegung verkündet Sieg bei Parlamentswahl im Irak

Die Bewegung des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr ist bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Irak nach eigenen Angaben stärkste Kraft geworden. Die Sadristen hätten sich "ungefähr 73" der 329 Parlamentssitze gesichert, sagte ein Parteivertreter am Montag. Die Wahlkommission bestätigte, dass die Partei "in Führung" liege. Mehrere pro-iranische Parteien sprachen am Dienstag von "Manipulation" und kündigten eine Anfechtung der Wahlergebnisse an.

SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Anhänger von Schiitenführer al-Sadr feiern Wahlsieg