Sahra Wagenknecht - das Gesicht der Linkspartei geht

Sahra Wagenknecht gibt am Dienstag ihren Spitzenposten in der Parteifraktion ab. Für die Linkspartei in Deutschland ist das eine Zäsur.

Das Gesicht der Linken, so wird Sahra Wagenknecht oftmals genannt. Am heutigen Dienstag gibt die 50-jährige Politikerin ihren Posten als Fraktionsvorsitzende ab. Diesen Schritt hat sie bereits im April angekündigt. Nun hat die Bundestagsfraktion der Linken über die Nachfolgerin Sahra Wagenknechts entschieden: Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sind das neue Führungsduo der Linken im Bundestag.

Wagenknecht ist die prominenteste Figur in der deutschen Linkspartei. Ihr Rücktritt ist aus gesundheitlichen Problemen, wie sie erklärt. Die Politikerin leidet unter Burn-Out. Schon früher schien Wagenknecht immer wieder angeschlagen, sagte kurzfristig Termine ab. Dass der Alltag als Fraktionschefin, Abgeordnete des Bundestages und Führungsfigur der von ihr ins Leben gerufenen Bewegung "Aufstehen" in Stress mündet, scheint wenig überraschend. Doch wenn man wie Wagenknecht immer wieder in der eigenen Partei aneckt, ist das zusätzlich belastend.

SN/AP Wagenknecht initiierte die linke Bewegung „Aufstehen“. Im Frühjahr aber zog sie sich aus der Führung zurück.



Was man Sahra Wagenknecht sicherlich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie sich scheut, ihre Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen; selbst wenn sich die Linken-Politikerin bewusst war, dass manche ihrer Ansichten nicht in die ideologische Ausrichtung der Partei passen. Vor allem ein Satz Wagenknechts wurde von der Linken-Parteispitze, Katja Kipping und Bernd Riexinger, scharf kritisiert. "Offene Grenzen für alle", sagte Wagenknecht 2018, "ist eine Forderung, die die meisten Menschen als irreal und völlig weltfremd empfinden und damit auch Recht haben." Bereits auf dem Linken-Parteitag 2016 kritisierte sie die Flüchtlingspolitik Angela Merkels scharf. Die Politik der Kanzlerin habe in Deutschland zu einem "völligen Staatsversagen" geführt. Kritik gegen eine liberale Migrationspolitik ist ungewöhnlich im linken Milieu.

SN/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt Nicht immer kamen ihre Ideen gut an: Beim Bundesparteitag der Linken bekam Wagenknecht 2016 eine Sahnetorte ins Gesicht.



Aufgefallen, das ist Sahra Wagenknecht schon in ihrer Kindheit. 1969 ist sie in Jena, in der DDR, geboren. Ihr Vater ist Iraner, er geht in seine Heimat zurück als sie zweieinhalb Jahre ist. Wagenknecht wuchs zunächst bei ihren Großeltern in einem Dorf bei Jena auf. Zu ihrem Schulbeginn wechselte sie nach Ost-Berlin und zog zu ihrer Mutter.

Mit ihrem dunklen Teint, den ihr ihr iranischer Vater vererbt hatte, fiel das Mädchen in der DDR auf. Ihr Biograf, Christian Schneider, wertete dieses biografische Detail als besonders wichtig, um die heutige Linken-Politikerin und ihr Verhalten zu verstehen. Bereits als Kind sei Wagenknecht eine Einzelkämpferin gewesen, weil sie anders ausgesehen habe als die Mädchen in ihrer Klasse.

Liebe zu Hegel, Kant und Marx

Wagenknecht legte in Berlin ihr Abitur ab, durfte aber danach kein Studium in der DDR beginnen. Da sie aus Sicht des Regimes "nicht genügend aufgeschlossen für das Kollektiv war". Stattdessen wurde Wagenknecht eine Stelle als Sekretärin an der Berliner Humboldt-Universität angeboten. Drei Monate lang arbeitete sie dort - und kündigte dann. Zu DDR-Zeiten galt dies als Affront. Der DDR-Staat strich ihr die Sozialhilfe. Wagenknecht verdiente ihren Unterhalt damit, Nachhilfestunden zu vergeben. Statt sich der Arbeit für den Staat hinzugeben, widmete sie sich der Lektüre großer deutscher Philosophen: Hegel, Kant und natürlich Marx.

Erst nach der Wende konnte Wagenknecht ihr Studium beginnen. Bereits im Sommersemester 1990 studierte sie Philosophie und Neuere Deutsche Literatur in Jena und Berlin. Wagenknecht interessierte sich aber auch für Ökonomie. Ihre Dissertation schrieb sie im Fach Volkswirtschaftslehre. In ihrem Buch "Reichtum ohne Gier" kritisiert die Linken-Politikerin den Kapitalismus. Die Politikerin, die kurz vor der Wende in die DDR-Einheitspartei SED eingetreten ist, argumentierte für viele überraschend mit liberalen Ansätzen, weit weg von anti-kapitalistischen Plattitüden wie "Eigentum ist Diebstahl" und "Alles für alle".



Auch privat sorgte Wagenknecht für Aufsehen. Knapp 16 Jahre lang war sie mit dem Filmemacher Ralph-Thomas Niemeyer verheiratet.

SN/ap, jens meyer Wagenknecht heiratete den Filmemacher Ralph-Thomas Niemeyer am 5. Mai 1997. Es war auch der Geburtstag ihres ideologischen Vorbilds Karl Marx.

Im Herbst 2011 wurde dann die Beziehung Wagenknechts zu dem einstigen Vorsitzenden der Linkspartei Oskar Lafontaine bekannt. Gegenüber dem Berliner "Tagesspiegel" sagte Wagenknecht, der 74-jährige sei "die große Liebe meines Lebens". 2015 heiratete das Paar. Sie leben heute im saarländischen Merzing, an der Grenze zu Frankreich.

SN/APA (dpa)/Oliver Dietze Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine verbindet nicht nur die Parteizugehörigkeit.



Ganz ins Private wird sich die Frontfrau der Linken aber nicht zurückziehen, das hat sie bereits angekündigt. Ihr Bundestagsmandat wird Wagenknecht weiter wahrnehmen - und auch eine erneute Kandidatur für den Bundestag bei der nächsten Wahl kann sie sich nach eigenen Angaben gut vorstellen. Denn auch wenn die abgetretene Fraktionsvorsitzende oftmals aneckte, kaum ein anderer Parteikollege oder -kollegin ist so zum Gesicht der Partei geworden wie Sahra Wagenknecht.