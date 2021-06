Sahra Wagenknecht: Von der Ikone der Linken zum Störfaktor in der Partei

Einst war Sahra Wagenknecht die Ikone der deutschen Linken. Doch ihre Kritik an der eigenen Partei sehen viele Mitglieder als Störfaktor - und wollen sie nun loswerden.

Noch vor ein paar Wochen träumte die Linkspartei in Deutschland von einer Regierungsbeteiligung. Die Umfragewerte lagen beständig bei rund zehn Prozent, ein links-grünes Bündnis unter Führung der starken Grünen schien den Umfragewerten nach möglich. Doch nun müssen die Linken darum kämpfen, es überhaupt in den Deutschen Bundestag zu schaffen. Sie kratzen an der Fünf-Prozent-Hürde.

Nicht einmal mehr im Osten Deutschlands ist die Partei, die 2007 aus Teilen des linken SPD-Flügels und der SED-Nachfolgepartei PDS entstand, eine Macht. Bei ...