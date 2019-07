Salvini bezeichnet Ermittlungen gegen Lega als "lächerlich"

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat die von der Mailänder Staatsanwaltschaft aufgenommenen Ermittlungen in der Affäre um angebliche Gelder aus Russland an seine rechtspopulistische Partei Lega als "lächerlich" bezeichnet. Er sei absolut sicher, dass die Ermittlungen zu keinerlei Resultaten führen werden, verteidigte sich Salvini bei einer Pressekonferenz am Freitag in Rom.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Ermittlungen gegen die Lega bringen Salvini unter Druck