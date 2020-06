Salvini führte in Rom Demo gegen Regierung an

Spitzenpolitiker von Italiens oppositioneller Mitte-Rechts-Allianz haben sich am Dienstag in Rom an einer Protestkundgebung gegen die Mitte-Links-Regierung von Premier Giuseppe Conte beteiligt. Angeführt wurde die Demonstration an Italiens Nationalfeiertag vom Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, der den Rücktritt des Premiers forderte.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Der Lega-Chef forderte den Rücktritt des Premiers