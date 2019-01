Salvini für Umverteilung der Migranten auf der Sea-Watch

Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch an Land nehmen - allerdings nur, wenn die Asylsuchenden anschließend von Deutschland oder den Niederlanden aufgenommen werden. Die "Sea-Watch 3", die sich vor der Küste der Stadt Syracus befindet, fährt unter niederländischer Flagge.

SN/APA (Archiv/AFP)/FEDERICO SCOPPA 47 Migranten an Bord der Sea-Watch 3