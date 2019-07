Salvini in Affäre um mögliche Moskau-Gelder unter Druck

In der Affäre um mögliche russische Wahlkampfgelder für die rechtspopulistische Regierungspartei hat der italienische Premier Giuseppe Conte am Montag Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini aufgerufen, dem Parlament in Rom über den Skandal zu berichten. Conte sprach von Prinzip der Transparenz gegenüber den Bürgern, das seine Regierungsarbeit leite.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Salvini soll dem Parlament berichten