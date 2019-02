Salvini legte im Verfahren wegen Diciotti-Schiff Dossier vor

Der italienische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini hat einem Senatsausschuss in Rom am Donnerstag ein Verteidigungsdossier vorgelegt. Damit will er sich vom Vorwurf der Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit dem Fall des Diciotti-Schiffs im August befreien. Die Vorwürfe gegen den Lega-Chef wurden von der Staatsanwaltschaft von Catania erhoben.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Gegen Salvini läuft ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung