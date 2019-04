Salvini stellt Allianz europäischer Rechtspopulisten vor

Italiens Innenminister Matteo Salvini will laut Medienberichten am kommenden Montag in Mailand die Allianz rechtspopulistischer Parteien vorstellen, mit denen der Chef der rechten Lega in den Wahlkampf für die EU-Parlamentswahlen ziehen will. Rund 20 Parteien und Bewegungen sollen nach Angaben Salvinis bei der Großveranstaltung präsent sein, darunter auch Spitzenvertreter der FPÖ.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Salvini möchte die Rechtspopulisten Europas einen